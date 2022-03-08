Збитки, завдані війною транспортній інфраструктурі України, становлять понад 10 мільярдів доларів.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в ефірі телеканалу Рада.
"На кінець минулого тижня ми підрахували ті збитки, які стосуються виключно транспортної інфраструктури. Це ми говоримо про дороги, мости, залізницю і те обладнання, яке було пошкоджено при обстрілах наших аеропортів. От на кінець минулого тижня ця цифра перевищувала 10 млрд дол.", - сказав він.
За словами Кубракова, більшість об’єктів буде відновлено за рік, а найскладніші та найбільші комплекси - максимум до двох років.
"Звичайно, що це трагедія не наша, ця війна не наша - Україна захищає інтереси всього цивілізованого світу. Ми так само будемо відновлювати цю країну не самостійно", - заявив Кубраков.
Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Супротивник почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків і Маріуполь.
На початку березня "Укрзалізниця" надала ЗСУ 20 вагонів-рефрижераторів для вивезення тіл вбитих російських окупантів, а пізніше відкликала їх, оскільки загиблих ніхто не забирає.
За даними Генштабу Збройних сил України, станом на 8 березня втрати ворога склали майже 12 тисяч осіб.