За словами міністра інфраструктури, більшість пошкоджених об'єктів Україна зможе відновити за один рік.

Збитки, завдані війною транспортній інфраструктурі України, становлять понад 10 мільярдів доларів.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в ефірі телеканалу Рада.

"На кінець минулого тижня ми підрахували ті збитки, які стосуються виключно транспортної інфраструктури. Це ми говоримо про дороги, мости, залізницю і те обладнання, яке було пошкоджено при обстрілах наших аеропортів. От на кінець минулого тижня ця цифра перевищувала 10 млрд дол.", - сказав він.

За словами Кубракова, більшість об’єктів буде відновлено за рік, а найскладніші та найбільші комплекси - максимум до двох років.

"Звичайно, що це трагедія не наша, ця війна не наша - Україна захищає інтереси всього цивілізованого світу. Ми так само будемо відновлювати цю країну не самостійно", - заявив Кубраков.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Супротивник почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків і Маріуполь.

На початку березня "Укрзалізниця" надала ЗСУ 20 вагонів-рефрижераторів для вивезення тіл вбитих російських окупантів, а пізніше відкликала їх, оскільки загиблих ніхто не забирає.

За даними Генштабу Збройних сил України, станом на 8 березня втрати ворога склали майже 12 тисяч осіб.

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