При цьому Збройні сили України хоробро тримають усі ключові напрямки нашої оборони, наголосив президент.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що російська армія не вийшла на заплановані рубежі в Україні, але вийшла майже на 10 тис. убитих російських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

"Збройні сили України хоробро тримають усі ключові напрями нашої оборони. Контратакують окупантів під Харковом, захищаючи місто. Тримають Миколаїв, Київ. Тримають Чернігівщину, Сумщину, Донбас", - зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна завдає окупантам таких втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні.

"Російська армія не вийшла на заплановані рубежі. Але вийшла майже на 10 тис. убитих російських військових. 10 тис. ! Це страшно! Це хлопці: 18, 20 років - зовсім молоді, майже діти. Солдати, яким навіть не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати! За що і чому вони на чужій землі. 10 тис.. Росія точно могла б дати цим своїм людям щось інше, крім смерті", - наголосив президент України.

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