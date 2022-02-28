Він констатує, що вбито вже 4,5 тисячі російських солдатів.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян, які напали на Україну та закликав їх припинити вогонь в нашій країні.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Вже 4,5 тисячі російських солдатів вбито. Заради чого ви всі сюди прийшли? Заради чого колони вашої бронетехніки йдуть проти нас з Криму, з нашого Криму: з Ялти, Євпаторії, Судак, Сімферополь. Це ж не назви військових таборів для танкістів. Ще раз: 4,5 тисячі вбитих російських окупантів", - наголосив Зеленський.

Також він звернувся до росіян, які напали на Україну, російською мовою.

"Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни, уходите", - підкреслив президент.

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