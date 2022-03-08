За його словами, кожен день боротьби та спротиву "створюють для нас кращі умови".

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна наполягатиме на переговорах з Росією, доки не буде знайдено спосіб сказати українцям, як ми прийдемо до миру.

Про це йдеться у його відеозверненні.

"Сьогодні відбувся вже третій раунд переговорів у Білорусі. Хотілося б сказати: третій і фінальний. Але ми реалісти. Тому ми будемо говорити. Будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу: ось як ми прийдемо до миру", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що необхідно усвідомлювати, що кожен день боротьби та спротиву "створюють для нас кращі умови". "Сильну позицію. Щоб гарантувати наше майбутнє. У мирі... Після цієї війни", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 березня, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що третій раунд переговорів між Україною та Росією закінчився, досягнуті позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів.

"Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені", - зазначив він.

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