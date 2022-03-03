Президент запевнив, що українці не злякаються, не зламаються і не здадуться.

Україна бореться за нашу землю, людей та свободу, для нас - це найбільший скарб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Ми пережили у своїй історії й на своїй рідній землі дві світові війни, три голодомори, Голокост, Бабин Яр, Великий терор, вибух у Чорнобилі, окупацію Криму та війну на сході нашої держави. У нас немає величезної території – від океану до океану, немає ядерної зброї, ми не заповнюємо світовий ринок нафтою та газом", - зазначив президент.

Але, як наголосив Зеленський, у нас є наші люди й наша земля.

"І для нас – це золото. Саме за це ми боремось. Нам немає що втрачати, крім власної свободи та власної гідності. Для нас це є найбільший скарб. Нас стільки разів хотіли знищити. Але не змогли. Хотіли стерти з лиця землі. Але не вдалося. Били в спину. А ми стоїмо на ногах. Хотіли, щоб ми мовчали. Але нас почув увесь світ. Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що, подолавши все це, українці – всі ми – злякаємося, зламаємось або здамося, він просто не знає нічого про нас, про Україну. І йому нічого робити тут, серед нас. Він чужий", - наголосив Зеленський.

Далі глава держави звернувся до росіян їхньою мовою: "Иди домой. К себе домой. Защищать своих русскоязычных людей. Не по всему миру. А у себя дома – их там тоже не мало, около 150 миллионов. А тут... Слава Украине!".

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