На думку Зеленського, ядерна загроза Путіна "демонструє слабкість".

Президент України Володимир Зеленський назвав "блефом" загрозу російського президента Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

Про це президент заявив в інтерв'ю відомій німецькій газеті Die Zeit, опублікованому в середу.

"Я думаю, що загроза ядерної війни - це блеф. Одна справа бути вбивцею. Інша справа - вчинити самогубство", - сказав Зеленський.

27 лютого президент Росії Володимир Путін на телевізійній зустрічі з вищим керівництвом російської оборони заявив, що наказав силам стримування країни, включаючи ядерну зброю, привести їх у стан максимальної бойової готовності. Однак, на думку Зеленського, ядерна загроза Путіна "демонструє слабкість".

"Ви погрожуєте застосуванням ядерної зброї тільки тоді, коли більше нічого не працює", — сказав Зеленський. "Кожне застосування ядерної зброї означає кінець для всіх сторін, а не тільки для того, хто її застосовує", — додав український президент.

Нагадаємо, Зеленський певен, що тільки після прямих переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним можна буде покласти край війні.

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