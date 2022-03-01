Оборона столиці сьогодні - це ключовий пріоритет для держави, заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Харків та Київ для Росії зараз є найважливішими мішенями.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента.

"Харків та Київ для Росії зараз - найбільш важливі мішені. Терор спрямований на те, щоб зламати нас. Щоб зламати наш спротив. Вони йдуть в нашу столицю так само, як і на Харків. Тому оборона столиці сьогодні - це ключовий пріоритет для держави", - наголосив президент.

Він підкреслив, що в усіх містах Україна повинна зробити усе можливе, аби зупинити ворога.

"За це відповідають військові та цивільна влада кожного міста. Але Київ - це особливо. Захистимо Київ - захистимо державу. Київ - це серце нашої країни. І воно має битися. І воно буде битися, щоб перемогло життя", - підкреслив Зеленський.

Російсько-українська війна триває вже шосту добу. Українські військові героїчно витримують атаки окупантів у всіх обласних центрах.

З початку доби окупанти проводили перегрупування військ та завдавали ракетно-бомбові удари з повітря.

Ворог широко застосовує ДРГ для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

Наразі ЗСУ знищили майже 6 тисяч загарбників, ще 200 взяли в полон. При цьому в Росії реальні дані щодо кількості загиблих приховують.

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