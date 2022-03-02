Зокрема, глава держави розповів про перебіг оборони України.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністрами Великої Британії і Нідерландів протидію агресії Російській Федерації.

Про це глава держави повідомив у мікрогблозі Twitter.

"Скоординували дії з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Повідомив про перебіг оборони України та останні злочини РФ проти цивільного населення. Вдячні Великій Британії за постійну вагому допомогу в протистоянні агресії. Спільно з партнерами боронимо Україну", - зазначив Зеленський.

"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Повідомив про відсіч, яку Україна дає агресору. Довів до відома факти систематичних злочинних дій РФ щодо цивільного населення. Висловив подяку за вагому оборонну допомогу. Спільно протидіємо агресії!" - повідомив президент.