Президент переконаний, що у майбутньому світ визнає, що це було знищення народу України.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що оголошена Росією "денацифікація" України – це чистий нацизм, і вона спрямована на знищення нації.

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю ABC News.

"Те саме було в 40-х роках, нацистська Німеччина поводила денацифікацію єврейського народу. Зараз відбувається те саме. Я просто не знав, що в сучасному світі так може бути. Що людина, яка оголошує денацифікацію, може отримати за це якусь підтримку. Це і є злочин проти народу. Тому що сказати "денацифікація", а потім бомбити цивільних людей – це геноцид проти українського народу", – акцентував президент.

Зеленський переконаний, що у майбутньому світ визнає, що це було знищення народу України.

"Це багато разів було в історії і завжди закінчувалося дуже погано. Але закінчувалося для деяких держав так, що їм потім було соромно за те, що вони починали очищення світу від тієї чи іншої нації. А деяким державам було соромно за те, що на цьому страшному, кривавому шляху вони не вступилися та не захищали іншу націю", – зазначив президент України.

На запитання, чому він відмовився виїхати з України через загрозу життю, коли йому це пропонували, Зеленський відповів: "Я відмовив. Тому що як я можу? Я – громадянин цієї держави, законно обраний президент".

"Якби я поїхав, я б припинив на цьому своє життя. Я був би живим, але я був би вже не людиною. Я просто був би тілом. Я б себе не поважав. А найстрашніше – що б я сказав своїм дітям. Хто я ? Я повівся як президент? Як гарант Конституції ? Це ж не просто словосполучення – гарант Конституції. Я – гарант свого народу. Тож треба бути разом. Захищатися треба разом. Тому я тут. Допомагаю своїй країні, підтримую свою державу як можу. І підтримую та пишаюся своїми військовими", – резюмував президент України і висловив сподівання на "хепі-енд".

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