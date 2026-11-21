Глава держави назвав 15 населених пунктів, серед яких села і міста.

Президент України Володимир Зеленський перерахував тимчасово окуповані населені пункти Херсонської і Запорізької областей, де Україна хоче провести гуманітарні місії, як це раніше було реалізовано в місті Олешки. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, у президента запитали, чи обговорили з американською стороною пропозицію України провести гуманітарні операції, як це було зроблено в окупованих Олешках, ще в 10 населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Херсонщини і Запорізької області.

Як повідомив Зеленський, гуманітарні місії детально були обговорені з Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, у тому числі щодо кількості людей, яких можна евакуювати.

Відео дня

"І сьогодні ще раз підтвердили список", - відзначив президент.

За словами глави держави, були розглянуті наявні напрацювання з цього приводу.

Разом з тим, оновлений список з переліком населених пунктів для проведення гуманітарних місій був переданий американській стороні і омбудсмену.

Зокрема, у Херсонській області Україна пропонує провести гуманітарні місії в таких населених пунктах як Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара Збур'ївка, Нова Збур'ївка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка і Велика Кардашинка.

А у Запорізькій області – Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхня Криниця і Василівка.

Зеленський сказав, що цей список буде оновлюватись і опрацьовуватись.

Операція в Олешках - головні новини

Як повідомляв УНІАН, через російську окупацію в місті Олешки виникла гуманітарна катастрофа. Для порятунку людей за посередництва США було домовлено провести гуманітарну місію і евакуацію населення. З цією метою наприкінці жовтня на 5 діб, 19 годин і 59 хвилин було оголошено локальне перемир’я.

Водночас, російські загарбники скористалися режимом припинення вогню під час гуманітарної місії в окупованих Олешках і перекинула на лівобережжя Херсонщини понад тисячу військових.

Разом з тим, перша леді США Меланія Трамп сподівається, що Україна та Росія зможуть домовитися про нове припинення вогню до Різдва.

Вас також можуть зацікавити новини: