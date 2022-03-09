Радник голови Офісу президента похвалив розвідку та контррозвідку за реакцію на можливу загрозу.

Президент України Володимир Зеленський пережив вже понад десять спроб замахів на його життя.

Про це заявив радник голови Офісу президента, член делегації України в переговорах з країною-окупантом Михайло Подоляк в інтерв'ю "УП".

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти до урядового кварталу і таке інше", - заявив Подоляк.

За його словами, в Україні функціонує дуже потужна мережа розвідки і контррозвідки. Фахівці відстежують ймовірні загрози та ліквідовують ДРГ ще на підходах.

"З точки зору безпеки, я не можу говорити про деякі речі. Ці ж ризики нікуди не зникли. Західні розвідки правильно кажуть, що головна ціль для пана Путіна – це був пан Зеленський з точки зору атаки урядового кварталу і спроби вбити ключового менеджера країни".

Нагадаємо, що раніше британська газета The Times повідомила, що за останній тиждень на президента України Володимира Зеленського було скоєно як мінімум три спроби замаху.

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