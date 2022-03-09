Президент України Володимир Зеленський пережив вже понад десять спроб замахів на його життя.
Про це заявив радник голови Офісу президента, член делегації України в переговорах з країною-окупантом Михайло Подоляк в інтерв'ю "УП".
"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти до урядового кварталу і таке інше", - заявив Подоляк.
За його словами, в Україні функціонує дуже потужна мережа розвідки і контррозвідки. Фахівці відстежують ймовірні загрози та ліквідовують ДРГ ще на підходах.
"З точки зору безпеки, я не можу говорити про деякі речі. Ці ж ризики нікуди не зникли. Західні розвідки правильно кажуть, що головна ціль для пана Путіна – це був пан Зеленський з точки зору атаки урядового кварталу і спроби вбити ключового менеджера країни".
Нагадаємо, що раніше британська газета The Times повідомила, що за останній тиждень на президента України Володимира Зеленського було скоєно як мінімум три спроби замаху.