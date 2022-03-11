Урядовці роблять усе, щоб на всій території держави було паливо, продукти, медикаменти та всі товари, необхідні людям.

Якщо окупанти знову зриватимуть евакуацію людей, то зрештою вони отримають таку відповідь світу, що самі потребуватимуть гуманітарних коридорів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Наші урядовці сьогодні організували 12 гуманітарних коридорів. Вантажі з харчами, з харчовою продукцією, водою, ліками вже в дорозі. Ізюм, Енергодар, Волноваха, Пологи, Буча, Гостомель, Бородянка, Андріївка, Микуличі, Макарів, Козаровичі, звичайно, Маріуполь. Українські військові забезпечили "тишу", щоб гуманітарні коридори працювали. Якщо ж окупанти знову будуть стріляти і зриватимуть порятунок людей, зрештою вони отримають таку відповідь світу, що вже й самі потребуватимуть гуманітарних коридорів", - сказав глава держави.

За його словами, урядовці роблять усе, щоб на всій території держави було паливо, продукти, медикаменти та всі товари, необхідні людям. Він підкреслив, що "бензин, дизель – все завозиться".

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