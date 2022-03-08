Він також наголосив на обстрілі старовинної церкви в Житомирській області.

Президент України Володимир Зеленський щодо обстрілу хлібзаводу на Київщині ставить запитання, "ким треба бути, щоб таке робити".

Про це йдеться у його відеозверненні.

"Сьогодні в Макарові на Київщині вони обстріляли хлібозавод. Для чого? Старий хлібзавод. Вдумайтесь: стріляти в хлібозавод. Ким треба бути, щоб таке робити? А щоб зруйнувати ще одну церкву в Житомирській області? Церкву Різдва Пресвятої Богородиці, побудовану у 1862 році. Це нелюди", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 березня, з-під завалів внаслідок попадання снаряда на територію ДП "Макарівський хлібозавод" у м.Макарів Київської області врятовано 5 людей, виявлено тіла 13 загиблих.

За попередньою інформацією, всього на території заводу перебувало близько 30 осіб.

Крім того, раніше ми писали, що на Житомирщині окупанти знищили 160-річну церкву. Церква у селі В'язівка була пам’яткою архітектури національного значення.

Нагадаємо, Ткаченко розповів, які культурні пам'ятки в Україні вже знищили російські окупанти. За останніми даними, постраждала Харківська філармонія - достатньо унікальна архітектурна пам'ятка. Знищено музей в Іванкові. Постраждав Харківський костел. Знищено церкву на Київщині.

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