Зеленський каже, що у кожній розмові з партнерами чує "щиру повагу".

Президент України Володимир Зеленський розповів про початок п'ятої доби повномасштабної війни Росії проти народу України.

Про це президент повідомив у своєму відеозверненні.

"Стоїмо міцно... Українці зараз проявили себе на повну, і це надихає кожного та кожну", - підкреслив глава держави.

Зеленський додав, що у кожній розмові з партнерами чує "щиру повагу".

"Українці показали світу, хто ми є. І Росія показала, якою вона стала. Просто вдумайтеся: у цей час російського вторгнення всього лише за чотири доби внаслідок російських обстрілів загинуло 16 українських дітей, 45 діточок поранені", - розповів він.

За словами президента, кожен злочин та обстріл окупантів згуртовує українців та партнерів країни.

"Росія не вірила у таку солідарну і потужну реакцію, але українці змінили цю ситуацію. Євросоюз вирішив постачати нам зброю. Ми вдячні", - сказав він.

Зеленський нагадав, що вчора говорив із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн про подальші кроки ЄС.

Він наголосив, що європейці усвідомлюють, що українські солдати боряться за свою державу, а отже і за всю Європу та за мир для всіх країн ЄС.