Президент підкреслив, що хоче зупинити війну, але тут стоїть питання формулювань, балансу домовленостей і бажань.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати другого раунду переговорів представників України і Росії, сказавши, що в будь-яких переговорах є сенс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час спілкування з представниками ЗМІ.

За його словами, у російської сторони "вже готові відповіді на їхні запитання".

"Який сенс формулювати питання, якщо у тебе вже є відповіді. І в цьому складність діалогу поки. Тому що є речі, в яких треба знайти якісь компроміси, щоб не гинули люди. Але є речі, в яких немає компромісів. Тому що не можна просто взяти і піти, і сказати: так, це ваша країна, Україна - це частина Росії. Це ж неможливо", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що хоче зупинити війну.

"Питання формулювань. Питання балансу наших домовленостей і бажань. У будь-яких переговорах є сенс", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський закликав президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

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