Він також відзначив підтримку України Канадою.

Президент України Володимир Зеленський щодо переговорів з Росією зазначає, що українська сторона готуватиметься до наступних раундів.

Про це він сказав у відеозверненні, яке розміщене у Telegram-каналі президента.

Зеленський нагадав, що світ відповідає на агресію Росії проти України "потужно, санкційними пакетами".

"Вранці говорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Маємо повне розуміння, повну підтримку. Вночі повернулась наша делегація з Білорусі, з переговорів. Заслухаю їхню доповідь. Будемо готуватись до наступних раундів переговорів. Заради України, заради миру", - сказав він.

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