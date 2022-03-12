Водночас кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч осіб.

Російських полонених так багато, що уряду України довелося створити Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

При цьому він зазначив, що кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч осіб, а кількість поранених окупантів - у рази більша.

"Ми не звали сюди жодного з них. І повторюємо кожному з окупантів: ви ще можете врятуватися. Будь-якої миті. Просто складіть зброю та йдіть із нашої землі до себе додому", - наголосив президент України.

За його словами, кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були в нас до війни.

"Тому сьогодні Кабінет Міністрів України утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими", - повідомив Зеленський.

Глава держави пообіцяв тисячам солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції.

Він звернувся до російських матерів, щоб вони не віддавали своїх дітей на чужу війну. "Не віддавайте свого сина на смерть чи в полон", - зазначив Зеленський, наголосивши, що Україна ніколи не хотіла цієї війни, але буде захищатися.

Як повідомляв УНІАН, за приблизними даними, за 15 днів війни в полон здалися понад пів тисячі російських солдатів, які воювали проти України.

У Міноборони пояснили, як російські військові можуть здатися та що отримають натомість.

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