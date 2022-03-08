Президент України впевнений, що Путін може сам закінчити війну в Україні.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що лідер РФ Володимир Путин знаходиться в інформаційній бульбашці.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.

За словами Зеленського, Путін може закінчити війну, яку розв'язав в Україні.

"Путін знаходиться в інформаційній бульбашці, він може сам закінчити війну, яку почав", - заявив президент України.

Зеленський також додав, що народ, який його обрав, не готовий до капітуляції та ультиматумів.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна наполягатиме на переговорах з Росією, доки не буде знайдено спосіб сказати українцям, як ми прийдемо до миру.

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