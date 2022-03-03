Президент наголосив, що усі лінії нашої оборони збережені, на жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху.

Ракетно-бомбові удари російської армії по українських містах - це зізнання окупантів, що вони не змогли зробити нічого суттєвого на нашій землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Перші години і дні повномасштабної війни були дійсно дуже складними, але ми були єдиними, а отже сильними, а отже вистояли. І далі так і буде, і далі стоїмо. Стоїмо так, що окупанти змушені були міняти свою тактику. Ракетно-бомбові удари Росії по українських містах - це зізнання, що не змогли зробити нічого суттєвого на нашій землі", - сказав глава держави.

Він наголосив, що усі лінії нашої оборони збережені, на жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху.

"Вони пригнічені, вони приречені. Київ вистояв цю ніч і черговий ракетно-бомбовий удар. Спрацювала наша протиповітряна оборона. Херсон, Ізюм – усі інші міста, по яким окупанти били з повітря, били сильно, потужно - нічого їм не віддали. Чернігів, Суми, Миколаїв тримають оборону. Одеса. Вони хочуть зруйнувати нашу Одесу. Але побачать лише дно Чорного моря, бо вони - дно", - підсумував Зеленський.

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