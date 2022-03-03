Президент наголосив, що "у них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них не буде тут жодної тихої хвилини".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти в Україні нічого не отримають і нікого не підкорять, а отримають від українців тільки відсіч.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

"Українці, кожен окупант повинен знати: вони тут нічого не отримають, нікого не підкорять. Навіть, якщо вони можуть нагнати більше техніки і більше людей, то це нічого для них не змінює", - наголосив президент.

Він підкреслив, що куди окупанти не зайшли, всюди їх знищать.

"У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них не буде тут жодної тихої хвилини. Окупанти отримають від українців тільки одне - відсіч, люту відсіч, таку відсіч, що вони назавжди запам'ятають, що ми свого не віддаємо", - зазначив Зеленський.

За його словами, російські військові запам'ятають, що таке вітчизняна війна.

"Так, для нас, українців, це вітчизняна війна. Ми пам'ятаємо, як починаються вітчизняні війни, і знаємо, чим вони закінчуються для загарбників", - додав він.

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