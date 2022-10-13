Президент повідомив про збільшення кількості поранених унаслідок удару по Авдіївці.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що розвідка, спеціальні служби та правоохоронні органи з'ясовують деталі щодо ударів російських окупантів по Нікополю та Авдіївці.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Украй жорсткою залишається ситуація в усіх районах, які межують з передовою. У ніч на сьогодні окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з "Градів" і ствольної артилерії. Серед поранених - дитина - дівчинка 2016 року народження. Дуже важке поранення", - зазначив глава держави.

Відео дня

Він додав, що вранці російські терористи обстріляли Авдіївку Донецької області - центральний ринок. "Окупанти били з "Градів". Станом на цей час у переліку загиблих - сім людей, 12 поранено", - зауважив Зеленський.

Президент підкреслив: "Наша розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясовують усі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитися невідомим для правосуддя - ми будемо знати всі імена і всі деталі".

Зеленський наголосив, що Україна притягне до відповідальності кожного російського вбивцю і ката - від командувачів до рядових, які виконували ці злочинні накази.

"Не забудемо, до речі, і про пропагандистів терору. Усі, хто виправдовує російський терор і підбурює агресії, усі, хто закликає до вбивств і заохочує знущання з наших людей, буду відповідати на рівні із вбивцями і катами. Уся російська машина терору має бути знешкоджена. І буде знешкоджена", - сказав глава держави.

Обстріли Нікополя й Авдіївки: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 12 жовтня, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив, що уночі російські окупанти випустили по Нікополю понад 100 снарядів. Тяжкі поранення дістали матір з дитиною.

10 жовтня окупанти скерували на Дніпропетровщину 18 ракет, 5 з них вдалося збити силам ППО. Внаслідок обстрілів четверо людей загинули і 31 поранено.

Також окупанти завдали удару по центральному ринку в Авдіївці Донецької області, внаслідок чого 7 осіб загинули і 8 зазнали поранень.

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