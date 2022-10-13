Президент Володимир Зеленський наголошує, що розвідка, спеціальні служби та правоохоронні органи з'ясовують деталі щодо ударів російських окупантів по Нікополю та Авдіївці.
Про це він сказав у своєму відеозверненні.
"Украй жорсткою залишається ситуація в усіх районах, які межують з передовою. У ніч на сьогодні окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з "Градів" і ствольної артилерії. Серед поранених - дитина - дівчинка 2016 року народження. Дуже важке поранення", - зазначив глава держави.
Він додав, що вранці російські терористи обстріляли Авдіївку Донецької області - центральний ринок. "Окупанти били з "Градів". Станом на цей час у переліку загиблих - сім людей, 12 поранено", - зауважив Зеленський.
Президент підкреслив: "Наша розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясовують усі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитися невідомим для правосуддя - ми будемо знати всі імена і всі деталі".
Зеленський наголосив, що Україна притягне до відповідальності кожного російського вбивцю і ката - від командувачів до рядових, які виконували ці злочинні накази.
"Не забудемо, до речі, і про пропагандистів терору. Усі, хто виправдовує російський терор і підбурює агресії, усі, хто закликає до вбивств і заохочує знущання з наших людей, буду відповідати на рівні із вбивцями і катами. Уся російська машина терору має бути знешкоджена. І буде знешкоджена", - сказав глава держави.
Обстріли Нікополя й Авдіївки: що відомо
Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 12 жовтня, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив, що уночі російські окупанти випустили по Нікополю понад 100 снарядів. Тяжкі поранення дістали матір з дитиною.
10 жовтня окупанти скерували на Дніпропетровщину 18 ракет, 5 з них вдалося збити силам ППО. Внаслідок обстрілів четверо людей загинули і 31 поранено.
Також окупанти завдали удару по центральному ринку в Авдіївці Донецької області, внаслідок чого 7 осіб загинули і 8 зазнали поранень.