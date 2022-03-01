Він наголошує, що Путін вбив вже 16 українських дітей.

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на засіданні Європейського парламенту наголосив, що ніхто в нашу свободу і в державу не зайде.

Як передає кореспондент УНІАН, до засідання він долучився онлайн, його виступ транслювався у ефірі українських телеканалів.

"Ми боремося просто за свою землю і за свою свободу. І повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені, кожна площа з сьогоднішнього дня, як би вона не називалася, вона буде називатися площею Свободи. В кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що "вчора 16 дітей загинуло".

"І знову президент Путін скаже, що це якась там "операція", і "ми б'ємо по військовій інфраструктурі". Де наші діти? На яких вони військових заводах працюють? На яких ракетах вони? Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив!", - наголосив президент України.

Його виступ учасники засідання зустріли бурхливими оплесками.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що удар крилатою ракетою по центральній площі в Харкові є актом відкритого терору Росії проти України.

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