Він підкреслює, що захоплюється кожним українцем і українкою, які протестують з національним прапором, показуючи російським військовим, що вони програють.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що український народ чинить опір і там, де російським окупантам вдалося пройти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Український народ чинить опір і там, де окупантам вдалося пройти. На жаль. Але ненадовго пройти. Я захоплююся кожним українцем, кожною українкою, які протестують, які беруть національний прапор і показують російським військовим, що вони програють. Програють обов'язково. Тому що неможливо виграти у людей, які без зброї в руках зупиняють військову техніку. Які відмовляються брати що завгодно з рук окупантів. Яким складно, яким небезпечно. Але вони не втрачають слово "гідність". І ніколи не втратять", - підкреслив президент.

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