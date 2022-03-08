Він наголосив, що вже "13 днів, коли ми чуємо обіцянки, 13 днів, коли нам кажуть, що ось-ось буде допомога у небі, будуть літаки, нам їх передадуть".

Відповідальність за кожну смерть в Україні від авіаударів окупантів і на тих, хто досі не убезпечив українське небо.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Окупанти знову бомбили Суми. Авіабомбами. Наше мирне місто, яке ніколи в своїй історії не загрожувало Росії! Добра, тиха, душевна Сумщина. Яку перетворюють на пекло.

Маріуполь. Мирне і працьовите місто без будь-якої внутрішньої злоби. Його оточили. Заблокували. І спеціально виснажують. Спеціально катують. Окупанти свідомо відключають звʼязок. Свідомо блокують підвезення їжі, постачання води. Відключають електрику. В Маріуполі вперше за десятки років, вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка. Почуйте мене, сьогодні, шановні партнери. Від зневоднення. Померла дитина. У 2022 році", - зазначив глава держави.

Він наголосив, що вже "13 днів, коли ми чуємо обіцянки, 13 днів, коли нам кажуть, що ось-ось буде допомога у небі, будуть літаки, нам їх передадуть".

"Провина за кожну смерть кожної людини в Україні від авіаударів та у заблокованих містах – безумовно, на російській державі. На російських військових. На тих, хто віддає і хто виконує злочинні накази. Хто порушує усі правила ведення війни. Хто свідомо знищує Український народ. Провина – на окупантах. Але відповідальність за це – і на тих, хто вже 13-ть днів не може ухвалити десь там на Заході, десь там у кабінетах очевидно необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо. Від російських вбивць. Хто не врятував наші міста від авіаударів. Від цих бомб, ракет. Хоча може. Хто не допомагає зняти блокаду", - підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що сотні й сотні тисяч людей у містах на межі – між життям і смертю.

"Буквально. А не так, як звучить у коментарях політиків про надання Україні життєво необхідної бойової авіації. Життєво необхідної протиракетної оборони. Життєво необхідно!" - зауважив глава держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський вчергове закликав закрити небо над Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: