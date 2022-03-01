Глава держави переконаний, що західні країни мають впроваджувати превентивні заходи до подій, які можуть відбутися, а не чекати, коли вони відбудуться.

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Російської Федерації про намір завдати удар по будівлі Служби безпеки України у Києві, закликаючи міжнародних партнерів закрити небо над Україною.

Про це Зеленський сказав у спільному інтерв'ю для Reuters та CNN, повне відео якого опубліковане Офісом президента у Facebook.

"Щойно офіційна заява Генштабу Російської Федерації про те, що буде нанесено ракетний удар, мені здається, по одній із будівель Служби безпеки України. Служба безпеки України розташована на вулиці Володимирській. Через 200 метрів розташована Софія Київська. Софія Київська - це також воєнна інфраструктура? Тобто, це для всіх людей християнського світу, для православних, не тільки християнського, для всіх людей, які є віруючі, - це святиня. Люди просто б'ють ракетними ударами у це місто. Старе місто. В старий Київ. Просто в серце Київської Русі. Ось що ми бачимо. Тобто, як ці цінності захищати. Я такі речі захищаю. А що буде далі, ми подивимось", - сказав Зеленський.

У цьому зв'язку президент знову закликає міжнародних партнерів закрити небо над Україною, і зробити безльотну зону.

"Тому що це знову таки превентивні санкції", - сказав президент.

Він зазначив, що раніше закликав запровадити превентивні санкції до початку нової війни Росії проти України. На переконання, Зеленського, якби його західні лідери почули, то зараз би ніякого подальшого вторгнення не було б.

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