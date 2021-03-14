Серед нагороджених – бійці ДУК «Правий сектор», батальйонів територіальної оборони «Донбас», «Айдар», ОУН та інших.

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами добровольців, які виявили особливу мужність у захисті України.

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Як повідомляється на сайті ОП, президент підписав відповідний указ № 97/2021. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначено 67 добровольців, з яких 64 – посмертно.

Зазначається, що серед нагороджених – бійці ДУК «Правий сектор», батальйонів територіальної оборони «Донбас», «Айдар» та ОУН.

Відзнаки також отримали члени батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ» і «Чернігів», Української добровольчої армії, диверсійно-розвідувального підрозділу «Патріот», Окремої добровольчої роти «Карпатська Січ».

«Слава героям-добровольцям, які у вирішальний час стали на захист нашої свободи та показали приклад нескореності для всієї України», – зазначив у зв’язку з цим Глава держави.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначається День українського добровольця. Це молоде свято було установлено у 2017 році постановою Верховної Ради. Датою свята обрали 14 березня, адже цього дня у 2014 році 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану зібрали для формування добровольчого батальону.

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Автор: Дмитро Захаров