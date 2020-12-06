За словами президента, в цей же період рік тому в середньому кожні 72 години гинув один український військовий.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що режим припинення вогню триває на Донбасі вже 133-й день, та за це час кількість обстрілів зменшилась вп’ятеро, а кількість бойових втрат серед військових - в десять разів.

Читайте такожНапередодні дня ЗСУ на Донбасі активізувались ворожі снайпери

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил України. Трансляція заходу велась на сторінці Офісу президента у Facebook.

«Сьогодні 133-й день, як оголошено припинення вогню на Донбасі, триває найдовше від початку війни перемир’я, кількість обстрілів зменшилась вп’ятеро, бойові втрати серед військових зменшились в десять разів, поранень менше в десять разів», - заявив він.

За його словами, в цей же період рік тому в середньому кожні 72 години гинув один український військовий. «Зараз є тижні, є місяці без загиблих і поранених, можливо, це жорстка і нетипова фраза для статистичних даних – в нашій Україні похоронів стало менше майже в 10 разів, в 10 разів менше сліз матерів, дітей, дружин, чоловіків, рідних, бойових побратимів», - додав Зеленський.

Президент висловив вдячність українським військовим. «Поки в соціальних мережах точаться диванні війни «видатних військових стратегій», ви перебуваєте не на віртуальній, а на реальні передовій. Поки хтось роздає поради, сидячи в коментарях, ви сидите в бліндажах та окопах, і завдяки вашій витримці та стійкості, й мудрості, тиша на Сході не просто оголошена, не лише прописана у дипломатичних документах, а, дійсно, тримається вже понад чотири місяці. Дякую, що не піддаєтесь на провокації, що розумієте, чому це так важливо», - наголосив він.

За словами глави держави, весь світ бачить, як багато робить Україна та її військо для закінчення війни. «Щоб гучно на Сході було лише в той день, коли на всю територію Донеччини та Луганщини повернеться мир, і ми відзначимо це довгим салютом, піднявши очі до неба з вірою, що у майбутньому лише такі постріли лунатимуть в Україні», - зауважив він.

Режим тиші на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, 22 липня учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) з урегулювання ситуації на Донбасі дійшли згоди щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

Перемир'я на Донбасі: що воно передбачає

заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів;

заборону на застосування вогню, зокрема снайперського;

заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах і околицях, зокрема на об'єктах цивільної інфраструктури: школах, дитячих садах, лікарнях і відкритих для громадськості приміщеннях;

ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатору ТКГ, який поінформує про це всіх її учасників;

створення і залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в діючому складі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров