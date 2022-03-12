Влада Росії поставила свою країну за межі глобального світу, почавши війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський з президентом США Джо Байденом обговорили, як іще можна тиснути на Росію заради припинення війни та встановлення миру.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Росія буде позбавлена можливості нормально торгувати з країнами "Великої сімки". Що менше доларів заробить російський бізнес і що менше податків отримає російська держава, то менше можливостей буде у російських військових, щоб убивати наших людей", - зазначає президент України.

Він зазначає, що з російського ринку вже йдуть провідні міжнародні компанії. За його словами, влада Росії "поставила свою країну за межі глобального світу, почавши війну проти нас, почавши це вторгнення, це самозакриття, самоприниження та саморуйнацію".

Зеленський зазначив, що у московських обмінниках курс долара вже сягав навіть і 200 рублів.

"Але ж це тільки початок. Початок дії міжнародних санкцій. Черговий крок – заборона США взагалі заводити долари в Росію. А отже, буде дефіцит валюти. А отже, курс скакатиме ще більше. А отже, зростатимуть ціни. А отже, кожен громадянин Росії відчує, що відсутність миру – це загроза йому особисто", - наголосив президент України.

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