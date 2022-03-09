Він також наголошує, що Україна з першого дня вторгнення Росії повторює партнерам, що якщо вони не закриють небо над Україною, то вони також будуть відповідальні за масштабну гуманітарну катастрофу.

Президент України Володимир Зеленський закликає якомога швидше вирішити питання щодо надання Україні бойових літаків.

Про це він сказав у відеозверненні, яке розміщене у Telegram-каналі президента.

"14 днів повномасштабної жорстокої війни, терору проти нашого народу. Руйнація міст, блокада цілих районів, постійне бомбардування. 14 днів відсутності життєво необхідного рішення. Не нашого рішення. Ми б ухвалили таке рішення за години, якщо було б треба допомогти нашим друзям. Україна з першого дня російського вторгнення повторює партнерам: якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за цю катастрофу, масштабну гуманітарну катастрофу", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Росія використовує ракети, авіацію та гвинтокрили проти цивільного населення, міст та інфраструктури.

"Це гуманітарний обов'язок світу - реагувати. Але рішення немає. Ми вдячні Польщі за альтернативу - за готовність надати Україні бойові літаки. Питання в логістиці. По суті, технічне питання", - сказав президент.

Він наголосив, що це питання потрібно негайно вирішувати.

"Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну базу, американську базу. Ми також маємо підтвердження, ми все чули, ми читали це з медіа, що домовленість американської сторони з Польщею є, що вона досягнута. Але при цьому чуємо, що пропозиція Польщі нібито необґрунтована. І це кажуть у Вашингтоні. Це також ми з вами читали і бачили. Тож коли буде рішення? Послухайте: у нас війна... Це ж не пінг-понг, це про людське життя! Ми ще раз просимо: вирішуйте це швидше. Не перекидайте відповідальність, відправте нам літаки!", - закликав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, українська влада просить міжнародних партнерів запровадити над Україною безпольотну зону та надати Збройним силам винищувачі.

США та НАТО відмовляються ввести заборонену для польотів зону у повітряному просторі України.

6 березня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни НАТО отримали "зелене світло" на передачу винищувачів Україні. Зокрема, США вже розпочали переговори з Польщею щодо допомоги Україні. В Адміністрації президента США зазначали, що у зв'язку з цим постало питання, яким чином літаки будуть доставлені з Польщі до України.

8 березня у МЗС Польщі заявили про готовність негайно та безкоштовно передати у розпорядження США всі свої винищувачі МіГ-29, які Україна просила надати.

"Влада Республіки Польща, після консультацій між президентом та урядом, готова перекинути - негайно та безкоштовно - усі свої літаки МіГ-29 на авіабазу Рамштайн (Німеччина) та передати їх у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки", - сказано в заяві.

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