Президент звернувся до жителів окупованого Донбасу: "всі на Донбасі для нас завжди були і будуть нашими людьми, нашими громадянами".

Президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованого Донбасу із закликом боротися за свої права, свою свободу, проти росії.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Донбас! Згадай, як про тебе говорили: Донбас ніхто не ставив на коліна! І нікому поставити не дано! Ці слова в Донецьку і Луганську знає кожен. Їх часто повторювали. Раніше. А що зараз? Донбас, зараз саме час! Ми звертаємося до всіх людей на тимчасово окупованій території. До всіх, хто нас чує. Кому не стерли пам'ять пропагандою. Кому не закрили очі страхом. Кому не понівечили душу цинізмом. Боріться за свої права! За свою свободу. Разом з Херсоном. Разом з Бердянськом. Разом з Києвом і всіма іншими українськими містами, які цінують життя, а не бояться всього", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що знає, що багато хто повірив у те, що Україна нібито ненавидить Донбас, нібито нападатиме, нібито знищуватиме.

"Брехуни на російському телебаченні говорять про це кожен день. Це їхня робота. Брехати кожен день. Але це не повинно бути вашою долею. Просто порівняйте - Донецьк після 8 років війни і Харків після 8 днів війни. Вам говорили, що це ми знищуємо міста. Подивіться на Харків. На Чернігів. На п'ятисот-кілограмові бомби, які скидали на будинки українців. На Бородянку. На розбиті школи. На підірвані дитячі садки. На розбитий Харківський Успенський собор. На те, що зробила Росія. Захищайтеся! Інакше вона забере і ваші життя. Ваші будинки", - підкреслив президент.

"Україна у своїх не стріляє. Ми не підриваємо житлові будинки. І всі на Донбасі для нас завжди були і будуть нашими людьми. Нашими громадянами.

У Донецьку. Луганську. Херсоні. Бердянську. Мелітополі. Конотопі. В усіх наших містах. В усіх містах нашої держави. В Україні", - сказав Зеленський.