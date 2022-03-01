Він наголошує, що удар по Харкову є воєнним злочином, і терористи мають бути покарані у міжнародних судах.

Президент України Володимир Зеленський закликає світ проголосити, що Росія здійснює державний тероризм.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента.

"Харків. Удар крилатою ракетою. В найбільшу площу Європи, в площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ось такий ранок", - сказав Зеленський.

Він додав, що український Харків та російський Бєлгород завжди були близькими містами у багатьох сенсах.

"Тепер все змінилося. Після крилатої ракети, якою ударили по Харкову з Бєлгорода. Ракети, яка поцілила у площу Свободи... Це терор проти міста, це терор проти Харкова. Терор проти України", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що на площі не було військової цілі. Як і в тих житлових районах Харкова, по яких б'ють з реактивної артилерії.

"Ракета у центральну площу - це відвертий, нічим не прикритий терор. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде. Цей удар по Харкову є воєнним злочином. Це є державним тероризмом Російської Федерації. Після такого Росія - це держава-терорист. Очевидно. І має бути офіційно. Закликаємо всі держави світу негайно і дієво відреагувати на цю злочинну тактику агресора і проголосити, що Росія здійснює державний тероризм. Вимагаємо повної відповідальності для терористів у міжнародних судах", - заявив Зеленський.