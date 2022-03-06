Президент України зазначає, що росіяни зараз також можуть поборотися за свою країну.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян і сказав, що якщо вони промовчать зараз, то за них потім говоритиме лише їхня бідність.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Українці! Ми вже вибороли наше майбутнє. Але ще боремось за наше сьогодні. Це дуже важливо. Воюємо за те, де пройде кордон. Між життям і рабством. І це не тільки наш вибір", - наголосив Зеленський.

Він звернувся до громадян Росії російською мовою. "Громадяни Російської Федерації роблять такий самий вибір прямо зараз. У ці дні. У ці години. Між життям та рабством. Сьогодні. Завтра. Найближчого тижня. Це час, коли ще можна перемогти зло без непоправних втрат. Коли за позицію загрожують звільненням чи автозаком, а не ГУЛАГом. Матеріальними втратами, а не розстрілом", - сказав Зеленський.

Він закликав росіян не втратити цю можливість.

"Соціальні мережі, друзі, знайомі та незнайомі, колеги та родичі. Вас мають почути! Ми, українці, - ми хочемо миру! Громадяни Росії! Для вас це боротьба не лише за мир в Україні! Це боротьба за вашу країну. За те найкраще, що в ній було. За волю, яку ви бачили. За багатство, яке ви відчували. Якщо ви промовчите зараз, то за вас потім говоритиме лише ваша бідність. А відповідатимуть їй лише репресії. Не мовчіть!" - закликав президент України.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська рф увірвалася на територію України. Пізніше українська Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану.

Ворог атакував військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння і авіацію проти мирних населених пунктів.