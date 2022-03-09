Він також закликав російських солдатів не вірити своїм командирам.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських солдатів з тим, що у них є шанс вижити, якщо вони залишать територію України.

Про це він сказав у відеозверненні, яке розміщене у Telegram-каналі президента.

Зеленський російською мовою звернувся до російських солдатів: "Российские солдаты! У вас есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Потому что это наш дом, это наши семьи и дети! Мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За наших убитых детей. Вы еще можете спастись. Если просто уйдете".

Він закликав російських солдатів не вірити своїм командирам.

"Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас еще есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждет. Кроме плена, кроме гибели. Вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем, у нас есть перехваты, что ваши командиры уже все все понимают. Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе", - наголосив Зеленський.

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