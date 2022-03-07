Учасники мирної акції вийшли з прапорами України

Жителі Херсона в понеділок, 7 березня, знову вийшли на мітинг проти російських окупантів. Люди тримають в руках прапори України та вигукують патріотичні гасла.

Про це свідчать відео з місця подій.

Жителі міста зібралися на площі Свободи на акцію протесту. Таким чином люди вирішили показати, що вони проти російських окупантів.

Учасники мирної акції вийшли з прапорами України. При цьому українці скандують патріотичні гасла: "Слава Україні!", "Україна понад усе", "Путін Ху**о".

Зазначається, що частина мітингувальників попрямувала в бік ОДА, де встановлені "Єжи".

Як раніше повідомляв УНІАН, керівник офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України завдали потужного удару під силу російських окупаційних військ в районі Херсона.

Вас також можуть зацікавити новини: