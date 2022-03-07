У мережі з'явилося яскраве відео.

Вже 12 день в Україні триває повномасштабна війна, яку розв'язала РФ. Також свої війська в Україну направив глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров для знищення нашої країни.

При цьому українські військові дають їм гідну відсіч, знищуючи їх техніку і самих окупантів. Хоча ні Володимир Путін, ні Рамзан Кадиров не визнають втрати своїх бійців.

На одному зі звернень Кадиров і зовсім сказав, що у них "втрат немає". ЗСУ вирішили спростувати цю інформацію та оприлюднили яскраве відео, на якому видно, як українські військові знищують кадирівців, захищаючи свою країну.

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