Станцію на 48 годин під'єднають до резервних дизель-генераторів, але це забезпечить її живлення на 48 годин.

Чорнобильську атомну електростанцію приєднають до резервних дизель-генераторів. Це забезпечить живлення її об'єктів протягом 48 годин.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Після цього відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що призведе до витоку радіації, повідомив голова МЗС Кулеба. Через 48 годин може статися техногенна катастрофа світового масштабу, Путін просто знищує планету", - написав Кулеба.

Нагадаємо, що в результаті ворожих дій російських окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена.

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