Людям, які опинилися під завалами, допомогли рятувальники.

Щонайменше чотири приватні будинки пошкоджені в результаті обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями селища Невельське Покровського району Донецької області. Два з них – знищені повністю.

Про це голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив у Facebook.

Усі пошкоджені будинки, про які відомо на даний час, розташовані на вулиці Молодіжній.

"Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди – 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин, ніхто із цивільних не постраждав", – написав він.

Читайте також"Штірліц" розкрив свіжі втрати бойовиків на ДонбасіНатомість за повідомленням штабу ООС, поранений один військовослужбовець – водій-санітар. Він доправлений у військовий шпиталь. Стан його здоров’я важкий.

Обстріл стався вночі. За повідомленням військових – зі 120-міліметрових мінометів.

Інформація про пошкоджені будинки надійшла від рятувальників та правоохоронців, які разом з медиками швидкої допомоги прибули на місце події, щоб надати допомогу людям.

"Подальше обстеження селища та уточнення інформації про пошкодження відбудеться сьогодні силами правоохоронців та представників місцевої влади", – повідомив Кириленко.

Раніше у прес-центрі штабу Операції Об'єднаних сил повідомили, що на Донбасі13 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, в результаті чого поранений український військовослужбовець.

Вранці проросійські збройні формування обстріляли санітарні авто української армії, був важко поранений водій-санітар.

Автор: Лариса Бекета