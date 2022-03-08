У вінницькому аеропорту рятувальники деблокували 16 осіб.

У Вінницькій області завершили пошук людей під завалами аеропорту - дістали тіло останнього загиблого.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

"8 березня завершено роботи щодо пошуку людей під завалами адмінспоруди на території аеропорту "Вінниця". Рятувальники деблокували 16 чоловік, з них 10 загиблих (6 цивільних, 4 військових)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед жертв ракетного обстрілу ворога є працівники об'єктової невоєнізованої пожежної команди.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня російські війська обстріляли ракетами аеропорт "Вінниця", який знаходиться під однойменним обласним центром України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що аеропорт під Вінницею повністю зруйнований після ракетного удару, який завдали російські окупанти.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в українській державі за час війни загинули 406 осіб.

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