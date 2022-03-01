Українські воїни дають відсіч російським військовим.

Українські воїни 14-ї Князівської бригади за добу знищили дві роти російських окупантів, які вторглися в нашу країну 24 лютого і влаштували тут справжній колапс. Також ЗСУ взяли в полон цілий автобус із загарбниками.

Зазначимо, станом на 12.00 01.03.2022 орієнтовні втрати озброєння і військової техніки противника ЗС РФ склали: літаків – 29 од., вертольотів – 29 од., танків – 198 од., ББМ – 846 од., арт. систем - 77, засобів ППО – 7 од., РСЗВ – 24 од., БПЛА – 3 од., АТТ – 305 од., цистерн з ПММ – 60 кораблів, катерів – 2.

Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом точки-У.

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