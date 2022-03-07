Один з фігурантів очолив незаконно створений ворожими силами на території Луганської області "відділ поліції "ЛНР".

На Луганщині семеро українських поліцейських перейшли на бік ворога. За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, прокурори Луганської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також державної зради (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 КК України).

Встановлено, що сім чинних працівників поліції Луганщини в умовах воєнного стану зрадили Україні та перейшли на бік ворога, співпрацюючи с окупантами.

Крім того, один з фігурантів очолив незаконно створений ворожими силам на території Луганської області "відділ поліції "ЛНР".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ розбомбили окупантів на Луганщині - у росіян втрати в живій силі та техніці.

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