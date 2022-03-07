На Луганщині семеро українських поліцейських перейшли на бік ворога. За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження.
Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, прокурори Луганської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також державної зради (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 КК України).
Встановлено, що сім чинних працівників поліції Луганщини в умовах воєнного стану зрадили Україні та перейшли на бік ворога, співпрацюючи с окупантами.
Крім того, один з фігурантів очолив незаконно створений ворожими силам на території Луганської області "відділ поліції "ЛНР".
Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ розбомбили окупантів на Луганщині - у росіян втрати в живій силі та техніці.