Системи можуть знищувати цілі на дальності до 40 км і на висоті до 20 км.

На тлі чуток про закупівлю Сполученими Штатами сучасних норвезьких систем ППО NASAMS для ЗСУ стало відомо про проходження українськими бійцями навчання користуванню новим обладнанням.

Про це в Twitter повідомив журналіст Politico Пол Маклірі.

"Чи отримає Україна систему ППО NASAMS? Схоже на те. Мені сказали, що українські солдати вже тренуються", - пише журналіст.

Адміністрація Байдена планує закупити для України зенітно-ракетну систему NASAMS середньої та великої дальності.

За словами джерела NYT, обладнання буде оплачено коштом екстреного фінансування, виділеного Конгресом для допомоги Україні.

Шляхом установки спеціально адаптованої версії ракети AMRAAM-ER в сучасній версії NASAMS-3 декларується можливість знищення цілей на дальності до 40 км і на висоті до 20 км.

Більш того, цей ЗРК може використовуватися не тільки для знищення аеродинамічних цілей, таких як літаки або крилаті ракети, але і балістичних ракет типу "Іскандер".

NASAMS інтегрується в загальну систему протиповітряної оборони та отримує дані від всіх інших радіолокаційних станцій та інших засобів огляду повітряного простору.

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