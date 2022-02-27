Зараз блокпости встановлюють по всій країні.

Прес-служба Збройних сил України дала кілька порад, як правильно поводитися на блокпостах, які допомагають виявити російських диверсантів.

"Для виявлення і нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ по всій країні встановлюються блокпости. Це необхідний захід безпеки, який врятує життя багатьом. Щоб уникнути непорозумінь при проходженні процедур контролю, закликаю дотримуватися кількох нескладних правил. Бережімо один одного. І не залишати ворогові жодних шансів! Ми - непереможні! Слава Україні! Слава українським воїнам", - йдеться в заяві ЗСУ.

Як поводитися на блокпостах:

потрібно зменшити швидкість автомобіля

заздалегідь підготуйте документи для перевірки

увімкніть фари і аварійне світло

не ведіть відеозйомку

не виходьте з авто без дозволу військових

будьте готові відкрити багажник для огляду авто

чітко відповідайте на питання військових

після проходження контролю не набирайте різко швидкість

Нагадаємо, раніше ЗСУ розповіли, як заблокувати ворожу техніку.

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