Українські поліцейські та військові оперативно спрацювали.

Пізно ввечері 26 лютого в Дарницькому районі Києва при спробі прориву через блокпост співробітниками поліції і ЗСУ була знищена група російських диверсантів.

Про це повідомив Антон Геращенко. Відео з місця подій зняв сміливий поліцейський.