8 березня українські воїни ліквідували російського підполковника Юрія Агаркова. Він командував мотострілецьким полком дислокованим у місті Камишин Волгоградської області.
Про це повідомив український офіцер Анатолій Штефан.
Агарков раніше обіймав посаду начальника штабу 56-ї ОДШБ у місті Камишин Волгоградської області до моменту її передислокації в окупований Крим. Пізніше при формуванні в Камишині 33 МСП його було призначено на посаду командира.
Пропагандистські російські ЗМІ підтвердили ліквідацію Агаркова.
Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.