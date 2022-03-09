Ліквідацію офіцера армії ворога підтвердили й в РФ.

8 березня українські воїни ліквідували російського підполковника Юрія Агаркова. Він командував мотострілецьким полком дислокованим у місті Камишин Волгоградської області.

Про це повідомив український офіцер Анатолій Штефан.

Агарков раніше обіймав посаду начальника штабу 56-ї ОДШБ у місті Камишин Волгоградської області до моменту її передислокації в окупований Крим. Пізніше при формуванні в Камишині 33 МСП його було призначено на посаду командира.

Пропагандистські російські ЗМІ підтвердили ліквідацію Агаркова.

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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