Серед них-командир 810 бригади морської піхоти Чорноморського флоту, яка допомагала втекти Януковичу і захоплювала Крим.

Збройні Сили України знищили принаймні двох старших командирів армії РФ - їх загибель навіть визнали в російській пресі.

Про це передає радник Голови ВП Олексій Арестович.

"Накриваємо командні пункти противника - сьогодні навіть російська преса визнала загибель двох старших командирів", - повідомив він.

За даними Арестовича, серед них - командир 810 бригади морської піхоти Чорноморського флоту, яка допомагала втекти Януковичу і захоплювала Крим.

"Як то кажуть, загибель полку - трагедія, загибель полковника - розгром. До числа цих полковників і генералів можна сміливо додати нуль і помножити на два. А то й три - судячи з кількості знищених нами командних пунктів", - повідомляє радник Єрмака.

Нагадаємо, раніше Арестович розповів деталі переговорів між Україною та РФ. За його словами, росіяни поступово знижують вимоги.

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