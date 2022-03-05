Росіяни планували наступ зі сторони Балаклеї.

Українські захисники не дали російським терористичним військам просунутися в бік Дніпропетровської області.

"Сьогодні, силами зведеного підрозділу 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України було зупинено колони противника, які намагалася висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії. В ході зухвалої операції техніка та жива сила противника була знищена!", - повідомляється ввечері на сторінці підрозділу у Facebook.

Подробиці та фото обіцяють надати згодом.

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