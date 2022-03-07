ЗСУ оприлюднили секретні документи окупантів / УНІАН
Збройні сили України оприлюднили нову порцію секретних матеріалів російських окупантів, які вторглися в Україну 24 лютого.
Так, серед матеріалів є відомість особового складу, який вивчив вимоги безпеки при проведенні занять при вогневій підготовці, відомість закріплення зброї за особовим складом управління, відомість про склад трьох танкових рот Росії, а також карта з маршрутом, по якому повинні були слідувати окупанти.
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https://t.me/operativnoZSU
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https://t.me/operativnoZSU
Нагадаємо, раніше співробітники СБУ заволоділи секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем.