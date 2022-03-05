ЗСУ перешли у контрнаступ під Харковом / фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу. Таке повідомлення з'явилося на офіційній сторінці Facebook.
ЗСУ повідомляє, що українські військові переходять у контрнаступ, а російські залишають свої позиції.
"Це стало можливим через незламність українського народу, відсутність підготовлених резервів росіян, деморалізацію окупаційних військ та не в останню чергу через відхід підрозділів так званих ЛДНР", - повідомляють ЗСУ.
На сторінці також опублікували фото знищеної техніки окупантів та розбитих ворожих танків.