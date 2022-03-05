Повідомляється, що російські військові вже покидають свої позиції.

Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу. Таке повідомлення з'явилося на офіційній сторінці Facebook.

ЗСУ повідомляє, що українські військові переходять у контрнаступ, а російські залишають свої позиції.

"Це стало можливим через незламність українського народу, відсутність підготовлених резервів росіян, деморалізацію окупаційних військ та не в останню чергу через відхід підрозділів так званих ЛДНР", - повідомляють ЗСУ.

На сторінці також опублікували фото знищеної техніки окупантів та розбитих ворожих танків.

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