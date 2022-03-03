Українські військовослужбовці продовжують захоплювати техніку ворога.

Українські військові продовжують нещадно знищувати техніку противника та завдавати йому втрат у живій силі.

Цього разу ЗСУ захопили російську військову техніку з нанесеною на неї міткою V. Відповідні фото поширено в мережі.

Так, біля російської військової вантажівки стоять українські військовослужбовці. Також, очевидно, вони захопили БТР. Локація невідома.

Раніше Служба безпеки України опублікувала відео із військовим приладдям російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.

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