Українські військові захопили ворожу техніку
Українські військові продовжують нещадно знищувати техніку противника та завдавати йому втрат у живій силі.
Цього разу ЗСУ захопили російську військову техніку з нанесеною на неї міткою V. Відповідні фото поширено в мережі.
Так, біля російської військової вантажівки стоять українські військовослужбовці. Також, очевидно, вони захопили БТР. Локація невідома.
Українські військові захопили ворожу техніку
Раніше Служба безпеки України опублікувала відео із військовим приладдям російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.