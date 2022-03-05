Російська техніка спалена та виведена з ладу, окупанти втекли.

На Чернігівщині українські війська розбили сили противника, чим запобігли їх просуванню у сторону Києва.

Про це повідомило Оперативне командування "Північ" на сторінці у Facebook.

"На Чернігівщині підрозділами військ оперативного командування "Північ" сьогодні були розбиті сили противника, чим вкотре запобігли їх просування у сторону столиці України. російська техніка спалена та виведена з ладу, окупанти втекли. Утім їх це не врятує: російські ворожі солдати не мають харчів, палива, вони деморалізовані та готові здаватися в полон", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що українські захисники впевнено тримають лінію оборони.

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